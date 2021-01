Cagliari | confronto tra società e senatori per invertire la rotta

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo la sconfitta contro il Benevento, si è acceso il conforto in casa: allenatore e giocatori più esperti sono chiamati alla reazione perlaSecondo quanto riferito sulle pagine del quotidiano sportivo la Gazzetta Dello Sport, dopo la sconfitta interna contro il Benevento, si è acceso iltra, allenatore e giocatori. In particolare i “” sono andati via molto tardi dallo stadio, dove insieme a Di Francesco hanno incassato la fiducia dellae del presidente Giulini, che però vuole unpiù concreto. Una discussione serena che è culminata con la decisione della partenza anticipata per Firenze: nessuna punizione, ma un modo per stare insieme, compattarsi e fare squadra. La ...