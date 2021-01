Violenta una 16enne mentre l’amico filma: la ricattano e mettono il video sui social (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un uomo è stato arrestato per stupro dopo che una 16enne ha denunciato la violenza subita. Il video è stato realizzato da un amico dell’uomo che, dopo averla ricattata, ha pubblicato sui social network Violentata da un uomo mentre una seconda persona filmava tutto per poi postare il video delle violenze sui social media. Ha contorni drammatici la vicenda che arriva da Firozabad, nello stato indiano dell’Uttar Pradesh: vittima è una ragazza di soli 16 anni che, il primo dicembre, ha subito una violenza sessuale interamente filmata con uno smartphone. L’adolescenze, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe stata trascinata in un campo dove un 28enne l’avrebbe stuprata. Il caso è venuto alla luce dopo la pubblicazione di un ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un uomo è stato arrestato per stupro dopo che unaha denunciato la violenza subita. Ilè stato realizzato da un amico dell’uomo che, dopo averla ricattata, ha pubblicato suinetworkta da un uomouna seconda personava tutto per poi postare ildelle violenze suimedia. Ha contorni drammatici la vicenda che arriva da Firozabad, nello stato indiano dell’Uttar Pradesh: vittima è una ragazza di soli 16 anni che, il primo dicembre, ha subito una violenza sessuale interamenteta con uno smartphone. L’adolescenze, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe stata trascinata in un campo dove un 28enne l’avrebbe stuprata. Il caso è venuto alla luce dopo la pubblicazione di un ...

