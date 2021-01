Ultime Notizie Roma del 07-01-2021 ore 12:10 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio tra incendio gli Stati Uniti i suoi sostenitori assaltano il congresso 4 i morti eruzione di manifestanti pro-trump dentro gli edifici di Capitan il ci sono anche diversi feriti il congresso era riunito per certificare la vittoria di Waverly Tycoon in un comizio a scatenati sostenitori Non ci arrenderemo mai per poi ribadire Vittoria rubata Ma tornate a casa la Guardia Nazionale solo Solo dopo alcune ore riporta la calma ha scattato il coprifuoco la seduta pensi dice la violenza non vince mai Twitter blocca l’account di Trump per 12 ore Facebook per 24 è il procuratore di Washington chiede di rimuovere il presidente e vediamo quali sono le Ultime Notizie da Washington le forze di polizia di capitoni le hanno annunciato di aver riportato ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio tra incendio gli Stati Uniti i suoi sostenitori assaltano il congresso 4 i morti eruzione di manifestanti pro-trump dentro gli edifici di Capitan il ci sono anche diversi feriti il congresso era riunito per certificare la vittoria di Waverly Tycoon in un comizio a scatenati sostenitori Non ci arrenderemo mai per poi ribadire Vittoria rubata Ma tornate a casa la Guardia Nazionale solo Solo dopo alcune ore riporta la calma ha scattato il coprifuoco la seduta pensi dice la violenza non vince mai Twitter blocca l’account di Trump per 12 ore Facebook per 24 è il procuratore di Washington chiede di rimuovere il presidente e vediamo quali sono leda Washington le forze di polizia di capitoni le hanno annunciato di aver riportato ...

