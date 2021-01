Torna l'Italia a colori, cosa riapre oggi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Due giorni in giallo, week end in arancione, e da lunedì Torna, con i nuovi criteri, il sistema del ‘semaforo'. E' una girandola di colori quella che sta interessando l'Italia, negli ultimi mesi, sul fronte della lotta al Covid 19. Giovedì 7 gennaio e venerdì 8 gennaio: entra in vigore, in tutto il Paese, la zona gialla “rinforzata”. Le scuole riaprono con le attività didattica in presenza per materne, elementari e medie (nessuna ripresa in Calabria, Campania e Puglia, che hanno rinviato ad altra data). Le superiori di secondo grado, invece, riprenderanno le attività in presenza al 50% a partire dall'11 gennaio. Ma non in tutte le regioni, anche. In Alto Adige, invece, riprenderanno le attività in presenza (dal 50 al 75%) anche le scuole superiori. Possono aprire tutti i negozi e le attività commerciali, inclusi i centri ... Leggi su agi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Due giorni in giallo, week end in arancione, e da lunedì, con i nuovi criteri, il sistema del ‘semaforo'. E' una girandola diquella che sta interessando l', negli ultimi mesi, sul fronte della lotta al Covid 19. Giovedì 7 gennaio e venerdì 8 gennaio: entra in vigore, in tutto il Paese, la zona gialla “rinforzata”. Le scuole riaprono con le attività didattica in presenza per materne, elementari e medie (nessuna ripresa in Calabria, Campania e Puglia, che hanno rinviato ad altra data). Le superiori di secondo grado, invece, riprenderanno le attività in presenza al 50% a partire dall'11 gennaio. Ma non in tutte le regioni, anche. In Alto Adige, invece, riprenderanno le attività in presenza (dal 50 al 75%) anche le scuole superiori. Possono aprire tutti i negozi e le attività commerciali, inclusi i centri ...

beppe_grillo : 'La #canapa torna ad essere una filiera agricola. Diamo valore ai tanti operatori che stanno lavorando, non senza d… - fattoquotidiano : Restrizioni anti-Covid: oggi 7 gennaio l’Italia torna in zona gialla, ma “rafforzata”. Ecco le riaperture e i divie… - sulsitodisimone : Torna l'Italia a colori, cosa riapre oggi - Giusy_letsgo : RT @FrancescaMinie3: In Italia basta aver letto ZANNA BIANCA o TORNA A CASA LASSIE e già fai un figurone. . puoi definirti un intellettuale… - extradando : eXtradando torna nel nuovo anno con una nuova autrice: @CantoneClaudia descrive le modifiche in discussione per la… -