Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden 2021: in programma 2 giganti e 1 slalom, orari, tv, streaming (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Svizzera in uno dei luoghi storici del Circo Bianco. Si corre ad Adelboden in una tre giorni dedicate alle discipline tecniche. Sulle nevi svizzere sono in programma due giganti ed uno slalom. Grande attesa tra le fila elvetiche per Marco Odermatt, che punta alla doppietta in gigante e poi anche in slalom con Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule. Tra i rapid gates si prospetta la solita grande battaglia, mentre in gigante oltre ad Odermatt fari puntati anche sul francese Alexis Pinturault. L’Italia prova a sognare con Luca de Aliprandini ed Alex Vinatzer. Di seguito il programma delle gare di Adelboden, valevoli per la Coppa del Mondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ladelmaschile di scisi sposta in Svizzera in uno dei luoghi storici del Circo Bianco. Si corre adin una tre giorni dedicate alle discipline tecniche. Sulle nevi svizzere sono indueed uno. Grande attesa tra le fila elvetiche per Marco Odermatt, che punta alla doppietta in gigante e poi anche incon Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule. Tra i rapid gates si prospetta la solita grande battaglia, mentre in gigante oltre ad Odermatt fari puntati anche sul francese Alexis Pinturault. L’Italia prova a sognare con Luca de Aliprandini ed Alex Vinatzer. Di seguito ildelle gare di, valevoli per ladel...

GCimurri : Strasser centra la prima vittoria in slalom sulla Sljeme di Zagabria. Sala è 24/o e Razzoli 26/o - Sportflash24 : #SCIALPINO 2020-21 #CoppadelMondo / #Strasser vince lo slalom maschile odierno di Zagabria. Ecco i verdetti di tutt… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: rimonta vincente di Strasser, delude Noel. A punti Sala e Razzoli - solonapoliebas1 : @SpudFNVPN Ma come possiamo avvicinarci con entusiasmo alle prossime partite vedendo un cane del genere in panchina… - TuraMarco : @PaKoNeroAzzurro @ncorrasco Va beh. Se contestiamo Barella bisogna darsi ad altro .... sci alpino. Rafting ... Tennis .... -