Schone: «Felice di essermi svincolato dal Genoa. Non vedo l'ora di affrontare nuove sfide»

Lasse Schone ha spiegato al quotidiano olandese Algemeen Dagblad i motivi che l'hanno portato a rescindere il contratto con il Genoa. Le sue parole.

RISOLUZIONE – «La risoluzione è la scelta migliore per entrambe le parti. Il primo anno è andato molto bene, ho giocato sempre anche se ovviamente speravamo in una posizione migliore. La situazione è molto cambiata negli ultimi sei mesi, ora sono Felice di potermi trasferire a costo zero».

FUTURO – «Mi piacerebbe giocare a buoni livelli ma comincerò a pensare con calma al mio futuro, anche se ovviamente ci stiamo già lavorando. Non vedo l'ora di affrontare nuove sfide».

