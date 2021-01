Generazione TikTok: Cooker Girl (Di giovedì 7 gennaio 2021) 1- Ciao! Presentanti per noi! Ciao Ragazzi! Sono Cooker Girl, diciannovenne innamorata di un mondo fatto di farina e zucchero, dal profumo di biscotti appena sfornati. Ho iniziato a cucinare quando avevo 12 anni, un po’ per” istinto di sopravvivenza”: le mie nonne, cuoche straordinarie dall’antipasto al secondo, non preparano dolci. Io e nonno Carlo, però, inguaribili golosoni, non potevamo finire il pasto senza un pezzetto di torta e, per rimediare a questa grande mancanza, ho iniziato a preparare dolci. Per aiutare poi i miei genitori, mi sono dedicata anche alle preparazioni salate e presto, come nelle storie d’amore più belle, mi sono innamorata della cucina senza rendermene conto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 gennaio 2021) 1- Ciao! Presentanti per noi! Ciao Ragazzi! Sono Cooker Girl, diciannovenne innamorata di un mondo fatto di farina e zucchero, dal profumo di biscotti appena sfornati. Ho iniziato a cucinare quando avevo 12 anni, un po’ per” istinto di sopravvivenza”: le mie nonne, cuoche straordinarie dall’antipasto al secondo, non preparano dolci. Io e nonno Carlo, però, inguaribili golosoni, non potevamo finire il pasto senza un pezzetto di torta e, per rimediare a questa grande mancanza, ho iniziato a preparare dolci. Per aiutare poi i miei genitori, mi sono dedicata anche alle preparazioni salate e presto, come nelle storie d’amore più belle, mi sono innamorata della cucina senza rendermene conto.

