Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 6 gennaio 2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 6 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo Speciale Soliti Ignoti ha totalizzato 5383 spettatori (22.71% di share). La fiction Fratelli Caputo su Canale5 ha conquistato 2404 spettatori (9.70%). Il film Now You See Me 2 su Italia1 ne ha avuti 1586 (6.40%); su Rai2 lo speciale Tg2 Post ha portato a casa 1620 spettatori (5.99%), mentre il film I Miserabili su Rai3 905 spettatori (3.49%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 860 spettatori (4.05%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 509 (1.85%), poi lo Speciale TGLa7 655 (3.76%). Ascolti tv Access prime time e preserale Su Canale5 la ...

