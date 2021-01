Arcuri spera ma AstraZeneca non arriva. Perché è fondamentale per evitare il flop (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alessandro Ferro Nonostante l'approvazione del vaccino Moderna, le dosi per l'Italia sono insufficienti per coprire gran parte della popolazione entro l'estate come previsto dal "piano Arcuri". Tra ritardi e speranze, ecco qual è la situazione La buona notizia della giornata di ieri è stata l'approvazione del vaccino dell'azienda farmaceutica americana Moderna. Sono due, adesso (assieme alla Pfizer-BioNtech) i vaccini anti-Covid approvati dall'Agenzia Europea del Farmaco. Ma, per l'Italia, è una buona notizia soltanto a metà. L'importanza di AstraZeneca Sì, Perché il numero di dosi destinate all'Italia non sono sufficienti ad immunizzare la maggior parte della popolazione. L'aiuto fondamentale arriverà soltanto quando sarà approvato anche il vaccino italo-inglese di Pomezia ed Oxoford, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alessandro Ferro Nonostante l'approvazione del vaccino Moderna, le dosi per l'Italia sono insufficienti per coprire gran parte della popolazione entro l'estate come previsto dal "piano". Tra ritardi enze, ecco qual è la situazione La buona notizia della giornata di ieri è stata l'approvazione del vaccino dell'azienda farmaceutica americana Moderna. Sono due, adesso (assieme alla Pfizer-BioNtech) i vaccini anti-Covid approvati dall'Agenzia Europea del Farmaco. Ma, per l'Italia, è una buona notizia soltanto a metà. L'importanza diSì,il numero di dosi destinate all'Italia non sono sufficienti ad immunizzare la maggior parte della popolazione. L'aiutoarriverà soltanto quando sarà approvato anche il vaccino italo-inglese di Pomezia ed Oxoford, ...

occhio_notizie : Il commissario #Arcuri spera di concludere la campagna di #vaccinazione entro l'autunno ma per far si che questo ac… - MaxiSironi : @OGiannino Peccato che #Arcuri non sappia fare i conti, o magari spera che nessuno li sappia fare... 65.000 vaccina… - CScrotone : @skato87 @zenozena1962 @Iperbole_ Minimo 9/12 mesi. Poi, Arcuri ha detto che entro il 2021 spera di vaccinare 40 ml… - 92Fisico : @wimganz @StefanoSamma7 @jacopo_iacoboni però non rimarranno 480mila a settimana (che poi sono 540mila con le 'siri… - aquilabriosa : @vitalbaa La solita risposta sciocca ed arrogante di Arcuri. Si spera che la lista sia un continuo work in progress… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri spera Covid, Arcuri: non siamo in ritardo con i vaccini. Ecco il piano askanews Arcuri spera ma AstraZeneca non arriva. Perché è fondamentale per evitare il flop

Senza il vaccino di AstraZeneca, l'Italia rischia enormi ritardi sul piano vaccinale Ed il piano di Arcuri è sempre più lontano dalla realizzazione.

Il pediatra in pensione: «Pronto a vaccinare anche io, aspetto la chiamata»

C’è anche un pediatra veneto in pensione da 12 anni, naturalizzato in Abruzzo, a Casoli di Atri, dove ha trovato l’amore, tra i medici non più in servizio che sperano ...

Senza il vaccino di AstraZeneca, l'Italia rischia enormi ritardi sul piano vaccinale Ed il piano di Arcuri è sempre più lontano dalla realizzazione.C’è anche un pediatra veneto in pensione da 12 anni, naturalizzato in Abruzzo, a Casoli di Atri, dove ha trovato l’amore, tra i medici non più in servizio che sperano ...