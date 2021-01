Afragola | focolaio in una casa di riposo | scoperti 20 positivi nella struttura

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Scoperto undi Coronavirus ad. Come in diversi casi durante la prima ondata dell’epidemia, torna a preoccupare la situazione delle case diper anziani in materia di Covid-19. Ad, presso laalbergo San Pio X situata in Viale Cristo Re, sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.