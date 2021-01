Wikileaks, Assange resta in carcere: la giudice nega la libertà su cauzione. “Ha interesse a fuggire” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La giudice britannica Vanessa Baraitser, a due giorni dalla sentenza in cui ha respinto la sua estradizione, ha negato la libertà su cauzione al fondatore di Wikileaks Julian Assange, che resterà dunque in carcere nel Regno Unito, dove è rinchiuso dal 2019. Secondo il tribunale, l’australiano “ha interesse a fuggire” ed è probabile che, se fosse scarcerato, non si presenterebbe più in tribunale. Baraitser lunedì ha respinto per motivi di salute la richiesta di estradizione negli Usa, dove Assange è accusato di spionaggio per aver pubblicato attraverso Wikileaks documenti militari. Il 49enne probabilmente si suiciderebbe, ha stabilito Baraitser, se fosse incarcerato nelle dure condizioni delle carceri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Labritannica Vanessa Baraitser, a due giorni dalla sentenza in cui ha respinto la sua estradizione, hato lasual fondatore diJulian, che resterà dunque innel Regno Unito, dove è rinchiuso dal 2019. Secondo il tribunale, l’australiano “ha” ed è probabile che, se fosse scarcerato, non si presenterebbe più in tribunale. Baraitser lunedì ha respinto per motivi di salute la richiesta di estradizione negli Usa, doveè accusato di spionaggio per aver pubblicato attraversodocumenti militari. Il 49enne probabilmente si suiciderebbe, ha stabilito Baraitser, se fosse incarcerato nelle dure condizioni delle carceri ...

