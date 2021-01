Vinales Racing Team debutta nel WorldSSP300 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Grande novità nella prossima stagione della classe leggera del WorldSBK. Nel 2021 nel WorldSSP300 debutterà il Vinales Racing Team, squadra guidata da Angel Vinales, papà del pilota MotoGP Vinales e zio del pilota WSBK Isaac. Obiettivo del Vinales Racing Team è quello di far emergere nuovi giovani piloti Grande novità a partire dal 2021 nel WorldSBK, più precisamente nel WorldSSP300. Il prossimo anno debutterà nella classe leggera del mondiale delle derivate di serie il Vinales Racing Team, squadra guidata da Ángel Vinales, padre del pilota del Team Ufficiale Yamaha MotoGP Maverick Vinales e zio del pilota di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Grande novità nella prossima stagione della classe leggera del WorldSBK. Nel 2021 neldebutterà il, squadra guidata da Angel, papà del pilota MotoGPe zio del pilota WSBK Isaac. Obiettivo delè quello di far emergere nuovi giovani piloti Grande novità a partire dal 2021 nel WorldSBK, più precisamente nel. Il prossimo anno debutterà nella classe leggera del mondiale delle derivate di serie il, squadra guidata da Ángel, padre del pilota delUfficiale Yamaha MotoGP Mavericke zio del pilota di ...

