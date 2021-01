Stabile EMUI 11 su 14 Huawei e Honor in Cina: lista ufficiale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Comincia bene il 2021 per ben 14 smartphone e tablet concepiti da produttori come Huawei e Honor, nonostante le informazioni trapelate oggi 6 gennaio riguardino in modo specifico il mercato cinese. A quanto pare, infatti, diversi prodotti stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento con EMUI 11 in versione Stabile, gettando presupposti importanti ed interessanti anche per il pubblico europeo. In attesa di segnali significativi anche in Italia, cerchiamo di capire cosa stia avvenendo da un po’ di ore a questa parte. Quali prodotti Huawei e Honor sono pronti per EMUI 11 Stabile in Cina Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge che tra i prodotti dichiarati pronti a scaricare l’aggiornamento con EMUI 11, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Comincia bene il 2021 per ben 14 smartphone e tablet concepiti da produttori come, nonostante le informazioni trapelate oggi 6 gennaio riguardino in modo specifico il mercato cinese. A quanto pare, infatti, diversi prodotti stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento con11 in versione, gettando presupposti importanti ed interessanti anche per il pubblico europeo. In attesa di segnali significativi anche in Italia, cerchiamo di capire cosa stia avvenendo da un po’ di ore a questa parte. Quali prodottisono pronti per11inProvando a scendere maggiormente in dettagli, emerge che tra i prodotti dichiarati pronti a scaricare l’aggiornamento con11, ...

Con questo update i dispositivi Huawei sopracitati ora supportano le ultime tecnologie offerte dall’architettura EMUI 11 e si preparano a ricevere l’aggiornamento HarmonyOS 2.0. Ora Huawei ha annuncia ...

Preparativi per EMUI 11 su Huawei P30 con aggiornamento 170

Giungono direttamente dalla Cina alcune indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti che non vedono l'ora di provare EMUI 11 su ...

Con questo update i dispositivi Huawei sopracitati ora supportano le ultime tecnologie offerte dall'architettura EMUI 11 e si preparano a ricevere l'aggiornamento HarmonyOS 2.0. Ora Huawei ha annuncia ...