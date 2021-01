Napoli-Spezia, dove vederla. Gattuso lancia Lozano unica punta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il messicano è tra i rinati dello spogliatoio azzurro. Contro lo Spezia l’occasione giusta per tre punti al Maradona Napoli-Spezia, dove vederla Napoli-Spezia, dove vederla Napoli-Spezia, dove vederla – Da una parte Gennaro Gattuso, dall’altra Vincenzo Italiano, due allenatori che non le mandano a dire, ma che fanno spesso corpo unico con la loro squadra, con un legame molto forte sia in campo sia fuori, quando non si gioca ma si devono caricare le formazioni per la sfida successiva. I partenopei hanno una partita in meno rispetto alle rivali, Juventus esclusa con la quale dovrà rigiocare secondo sentenza lo scontro diretto. Con 28 punti inseguono la ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il messicano è tra i rinati dello spogliatoio azzurro. Contro lol’occasione giusta per tre punti al Maradona– Da una parte Gennaro, dall’altra Vincenzo Italiano, due allenatori che non le mandano a dire, ma che fanno spesso corpo unico con la loro squadra, con un legame molto forte sia in campo sia fuori, quando non si gioca ma si devono caricare le formazioni per la sfida successiva. I partenopei hanno una partita in meno rispetto alle rivali, Juventus esclusa con la quale dovrà rigiocare secondo sentenza lo scontro diretto. Con 28 punti inseguono la ...

