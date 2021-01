Mercato Juventus, può tornare Pellegrini: altra cessione in vista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Juventus è molto attiva sul Mercato e sta lavorando per riportare Luca Pellegrini alla Continassa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino ex Cagliari potrebbe essere richiamato perché non sta trovando molto spazio in Liguria. E’ anche possibile che i bianconeri, per anticipare i tempi previsti dall’accordo della scorsa estate, possa versare un piccolo indennizzo economico al club di Preziosi. Mercato Juventus: Frabotta verso il Cagliari Qualora dovesse rientrare Luca Pellegrini, si procederà per cedere, sempre in prestito, Gianluca Frabotta al Cagliari. Leggi anche:Milan Juventus, a rischio? L’ASL di Torino chiarisce: “Se dovessero…” La Juventus però non è ancora sicura di mettere a segno delle cessioni dopo che i tamponi ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Laè molto attiva sule sta lavorando per riportare Lucaalla Continassa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino ex Cagliari potrebbe essere richiamato perché non sta trovando molto spazio in Liguria. E’ anche possibile che i bianconeri, per anticipare i tempi previsti dall’accordo della scorsa estate, possa versare un piccolo indennizzo economico al club di Preziosi.: Frabotta verso il Cagliari Qualora dovesse rientrare Luca, si procederà per cedere, sempre in prestito, Gianluca Frabotta al Cagliari. Leggi anche:Milan, a rischio? L’ASL di Torino chiarisce: “Se dovessero…” Laperò non è ancora sicura di mettere a segno delle cessioni dopo che i tamponi ...

SkySport : MERCATO Genoa, Luca Pellegrini può rientrare alla Juve. L'operazione darebbe via libera Frabotta a Cagliari… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, i bianconeri monitorano Papu Gomez Situazione legata a possibile cessione Bernardeschi… - DiMarzio : La #Juventus insiste per Rovella del #Genoa - infoitsport : Mercato Juventus, rivelazione: 'Offerto Bernardeschi al Milan per la punta' - infoitsport : Juventus, il mercato 'dipende' anche da Gattuso. Laudisa: 'Pazienteranno i bianconeri?' -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus: per l'attacco è corsa a due Virgilio Sport Calciomercato Milan, cessione in vista: chiesti 9 milioni

Calciomercato Milan, i rossoneri cercano una cessione per monetizzare e raccogliere risorse per il mercato: 9 milioni la richiesta ...

Mercato Juventus, può tornare Pellegrini: altra cessione in vista

La Juventus è molto attiva sul mercato e sta lavorando per riportare Luca Pellegrini alla Continassa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino ex Cagliari potrebbe essere richiamato ...

Calciomercato Milan, i rossoneri cercano una cessione per monetizzare e raccogliere risorse per il mercato: 9 milioni la richiesta ...La Juventus è molto attiva sul mercato e sta lavorando per riportare Luca Pellegrini alla Continassa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino ex Cagliari potrebbe essere richiamato ...