I 3 segni zodiacali più silenziosi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ci sono persone che sanno sempre passare inosservate. Ma come facciano non si sa, fatto sta che anche volendolo, non si riesce mai ad avere a che fare seriamente con loro, ad alta voce, almeno. Oggi quindi, abbiamo deciso di parlarvi proprio di loro, di tutti quei segni che non riescono mai a dire una parola fuori posto, di quelle persone che hanno fatto del silenzio la loro cifra principale. Insomma, ecco a voi i segni più taciturni dello zodiaco. Pesci È un segno che rispetta sempre i tempi e gli spazi degli altri, e non parla mai, ma proprio mai. È uno dei segni che ha la capacità di tacere, in ogni tipo di situazione. Diciamo pure che possiamo definirlo quasi furtivo, più che silenzioso. Ecco, se vivete insieme ad un pesci, molto probabilmente, a stento vi accorgerete della sua presenza. Provare per credere.

