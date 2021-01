Elisabetta Gregoraci in vacanza con Briatore. E spunta una frase d’amore (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci sorride in vacanza con Flavio Briatore e su Instagram spunta una frase d’amore misteriosa. La showgirl ha abbandonato la Casa del GF Vip all’inizio di dicembre per riabbracciare il figlio Nathan Falco, nato dal suo matrimonio con l’imprenditore. Nonostante il divorzio, Flavio ed Elisabetta sono rimasti uniti per il bene del figlio. Non a caso hanno trascorso insieme le feste di Natale, testimoniando la ritrovata armonia, dopo qualche attrito a causa del GF Vip, con una foto pubblicata su Instagram. La showgirl non ha preso parte all’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini (come aveva già annunciato) ed è volata a Dubai per raggiungere Nathan Falco e Flavio Briatore che hanno trascorso negli Emirati ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 gennaio 2021)sorride incon Flavioe su Instagramunamisteriosa. La showgirl ha abbandonato la Casa del GF Vip all’inizio di dicembre per riabbracciare il figlio Nathan Falco, nato dal suo matrimonio con l’imprenditore. Nonostante il divorzio, Flavio edsono rimasti uniti per il bene del figlio. Non a caso hanno trascorso insieme le feste di Natale, testimoniando la ritrovata armonia, dopo qualche attrito a causa del GF Vip, con una foto pubblicata su Instagram. La showgirl non ha preso parte all’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini (come aveva già annunciato) ed è volata a Dubai per raggiungere Nathan Falco e Flavioche hanno trascorso negli Emirati ...

