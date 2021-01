Cena e festa abusiva nel capannone senza mascherine: maxi multa per i ragazzini (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un gruppo di 12 giovani sono stati multati dai carabinieri che li hanno sorpresi ieri sera verso le 21 a consumare cibo da asporto in un capannone a Noventa di Piave (Venezia) , in violazione alle ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un gruppo di 12 giovani sono statiti dai carabinieri che li hanno sorpresi ieri sera verso le 21 a consumare cibo da asporto in una Noventa di Piave (Venezia) , in violazione alle ...

malpensandot1 : RT @Nicknameless_: Ah e comunque proietteró questa mia angoscia ai miei figli. 'mamma c'è la festa per i cento giorni alla maturità, posso… - Nicknameless_ : Ah e comunque proietteró questa mia angoscia ai miei figli. 'mamma c'è la festa per i cento giorni alla maturità, p… - RemigioTristoni : Ogni volta che sento rammentare D'Alema mi viene a mente quella volta che venne alla festa dell'unita al mio paese:… - fabrizi33666870 : @capuanogio @CorriereTorino Capodanno e la festa vi dice qualcosa? Solo ohsimen è stato messo al rogo per una festa… - danielpommier : @Dania Perche' sui social ogni domanda deve essere interpretata una provocazione? Se ti avessi incontrata a una fes… -

Ultime Notizie dalla rete : Cena festa Roma, festa di Capodanno nell'albergo del centro con cena e balli, ma arriva la polizia: 27 persone multate Il Messaggero Nella festa dell’Epifania il premio al presepe di Forlì

Nella giornata dedicata alla festa dell’Epifania, legata alla Natività di Gesù Cristo, diamo il premio al presepe di Forlì che meglio rappresenta la ricostruzione storica ...

Ricetta per la merenda: il ciambellone morbido

Avete voglia di preparare un dolce in questi ultimi giorni di festa, ma volete che sia leggero e semplice da fare? Ecco a voi la ricetta del ciambellone morbido. Un dolce squisito che vale la pena pro ...

Nella giornata dedicata alla festa dell’Epifania, legata alla Natività di Gesù Cristo, diamo il premio al presepe di Forlì che meglio rappresenta la ricostruzione storica ...Avete voglia di preparare un dolce in questi ultimi giorni di festa, ma volete che sia leggero e semplice da fare? Ecco a voi la ricetta del ciambellone morbido. Un dolce squisito che vale la pena pro ...