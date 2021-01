Berrettini-Kirkin in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Antalya 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Matteosfida Ergial primo turno dell’Atp di. Esordio stagionale per quanto riguarda il romano che affronta la wild card locale nel primo torneo dell’anno. Il numero uno d’Italia vuole avvicinarsi nel migliore dei modi agli Australian Open. La partita non sarà visibile in televisione e nemmeno invista la mancanza di copertura tv:scenderà in campo venerdì 8 o sabato 9 gennaio, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, cronache e curiosità da. SportFace.