Uomini e Donne, Gemma Galgani piantata in asso in studio (Di martedì 5 gennaio 2021) Le anticipazioni sugli eventi di ‘Uomini e Donne’ riguardo a Gemma Galvani non promettono nulla di buono per la dama torinese. Arriva una nuova delusione per Gemma Galgani a ‘Uomini e Donne‘. L’eterna rivale di Tina Cipollari già altre volte non è riuscita a trovare un cavaliere capace di trattarla come una regina. E purtroppo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 5 gennaio 2021) Le anticipazioni sugli eventi di ‘’ riguardo aGalvani non promettono nulla di buono per la dama torinese. Arriva una nuova delusione pera ‘‘. L’eterna rivale di Tina Cipollari già altre volte non è riuscita a trovare un cavaliere capace di trattarla come una regina. E purtroppo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : La scelta solo se sei a Uomini e Donne. #GFVIP - GassmanGassmann : In Bosnia si è interrotta l’umanità. Migliaia di persone, uomini,donne, bambini anziani, vite spezzate, infanzie ne… - fattoquotidiano : Sicilia, 500 donne chiedono le dimissioni del leghista che disse: “Giunta di soli uomini? Non importa cosa hanno in… - biebfirstdance : @ShakeItOff_Xx e quale sarebbe il punto esattamente? screditare come al solito gli uomini per far risaltare le donne? non serve - addjcted : Come ci i segna Taylor Swift, le artiste donne devono rinnovarsi perennemente per rimanere rilevante mentre gli uom… -