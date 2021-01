Scrutini primaria | esempi di giudizio descrittivi per italiano e matematica Gennaio è il mese in cui i docenti dovranno formarsi

(Di martedì 5 gennaio 2021) La normativa ha individuato, per la scuola, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. Le novità. L'articolo .

orizzontescuola : Scrutini primaria, esempi di giudizio descrittivi per italiano e matematica. Gennaio è il mese in cui i docenti dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Scrutini primaria

Orizzonte Scuola

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 3 dicembre 2020 dispone la seguente direttiva:. Art. Le ore impiegate per gli scrutini non rientrano tra le 40. Le attività funzionali all ...