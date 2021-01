Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei. Sul sentiment degli investitori tornano per il continuo aumento di casi di coronavirus nel mondo. Il Giappone si appresta a varare nuove misure restrittive, mentre nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha annunciato il terzo lockdown nazionale effettivo dalla giornata odierna. Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,228. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,38%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell’1,83%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%. Tra le principalipensosa Francoforte, ...

Via ai saldi, in Veneto, dal 30 gennaio. Tuttavia, per favorire i commercianti, la regione ha previsto l'anticipo con vendite promozionali ...Il competitivo mercato degli smartphone vede i diversi produttori darsi battaglia sulle vendite per prevalere l'uno sull'altro. Gli analisti di TrendForce ...