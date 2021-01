Pochettino: «Eriksen? Non è il momento di parlarne. Su Messi e Neymar…» (Di martedì 5 gennaio 2021) Mauricio Pochettino si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Paris Saint Germain. Le sue parole Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Le sue parole. PSG – «Per me essere qui è emozionante. Il club rispetto a 20 anni fa ha cambiato molto ma sento la stessa passione e lo stesso amore del club attorno a me. Ho una grande responsabilità, so cosa significa allenarsi. PSG, sono pronto a lavorare 12 o 14 ore al giorno al club». Messi – «Babbo Natale mi ha già fatto un regalo, quello di ritrovare questo club e di allenare una tale squadra. Per questo voglio ringraziare il presidente Nassar al-Khelaifi e Leonardo per avermi dato questa possibilità. Su grandi club come il Paris ci sono tante voci, ma sono appena arrivato e devo pensare prima di tutto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Mauriciosi è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Paris Saint Germain. Le sue parole Mauricioha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Le sue parole. PSG – «Per me essere qui è emozionante. Il club rispetto a 20 anni fa ha cambiato molto ma sento la stessa passione e lo stesso amore del club attorno a me. Ho una grande responsabilità, so cosa significa allenarsi. PSG, sono pronto a lavorare 12 o 14 ore al giorno al club».– «Babbo Natale mi ha già fatto un regalo, quello di ritrovare questo club e di allenare una tale squadra. Per questo voglio ringraziare il presidente Nassar al-Khelaifi e Leonardo per avermi dato questa possibilità. Su grandi club come il Paris ci sono tante voci, ma sono appena arrivato e devo pensare prima di tutto ...

