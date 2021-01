Ora è allarme in Veneto | crescono morti e contagi

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Gabriele Laganà Rispetto a ieri insono quasi raddoppiati i nuovi casi di positività al Covid-19. In aumento anche i decessi. Ma i numeri devono essere valutati in un arco temporale più ampio delle 24 ore Nelle ultime 24 ore i casi accertati di Covid-19 insono praticamente raddoppiati. In diretta Facebook, il governatore Luca Zaia ha annunciato che sono stati registrati altri 3.151 nuovi positivi al coronavirus (ieri erano 1682) a fronte di 55mila tamponi effettuati. Va però sottolineato che i dati precedenti erano viziati dal calo di tamponi per le festività. Anche per questo i numeri, come spiegato da più parti, devono essere visti in un arco temporale più ampio. Fa impressione il picco di decessi. Le persone che hanno perso la vita a causa di Covid-19 sono 175 (ieri 50) per un totale di 6.988 dall'inizio ...