Locatelli | Stiamo scontando lo shopping di Natale

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) “L’impatto che registriamo sulla curva epidemica deriva da quello che è stato fatto nel periodo precedente il” e “bisogna mantenere alta la guardia”, ma “la prospettiva c’è” e così “i segnali positivi”. A partire dalla campagna vaccinale, sulla quale il giudizio del professore Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente tra i più autorevoli del Cts, “è positivo”. Non si tratta di essere “ottimista” o “filogovernativo”, ma di dire le cose come stanno “dando una prospettiva di evoluzione e indirizzo”. Guardare alla situazione del Paese per quella che è, con l’Rt in lieve incremento e la percentuale di tamponi positivi rispetti a quelli effettuati in aumento, ma “in uno scenario sotto controllo”. Per questo, a differenza di quanto sta accadendo in altri paesi europei, da noi non scatterà un lockdown totale, per ...