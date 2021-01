Gli studenti bocciano il governo: “Un anno sprecato”. E cresce il numero di chi è a rischio abbandono (Di martedì 5 gennaio 2021) I ragazzi italiani, dopo l’anno più travagliato del recente passato, bocciano in toto il governo giallorosso e la gestione dell’emergenza Covid-19. Dopo mesi di stop and go, con lezioni alternata tra casa e aule, la maggior parte di loro sostiene infatti di sentirsi meno preparata, ritiene peggiorata la propria capacità di socializzazione e si dice più stanco che in passato. Anche perché nel frattempo ha dovuto rinunciare allo sport. Quello fotografato dal’indagine Ipsos per Save the Children è un 2021 di ansie e paure per gli studenti. Che non hanno apprezzato il modo in cui la politica ha affrontato la pandemia. Il 42% degli intervistati, infatti ha detto di ritenere “ingiusto” il fatto che agli adulti sia permesso andare a lavoro mentre i giovani vengono tenuti il più possibile lontani dalle ... Leggi su ilparagone (Di martedì 5 gennaio 2021) I ragazzi italiani, dopo l’più travagliato del recente passato,in toto ilgiallorosso e la gestione dell’emergenza Covid-19. Dopo mesi di stop and go, con lezioni alternata tra casa e aule, la maggior parte di loro sostiene infatti di sentirsi meno preparata, ritiene peggiorata la propria capacità di socializzazione e si dice più stanco che in passato. Anche perché nel frattempo ha dovuto rinunciare allo sport. Quello fotografato dal’indagine Ipsos per Save the Children è un 2021 di ansie e paure per gli. Che non happrezzato il modo in cui la politica ha affrontato la pandemia. Il 42% degli intervistati, infatti ha detto di ritenere “ingiusto” il fatto che agli adulti sia permesso andare a lavoro mentre i giovani vengono tenuti il più possibile lontani dalle ...

LaStampa : Non si può programmare l’attività scolastica di giorno in giorno, lasciando nell’incertezza continua studenti, inse… - GabrieleMuccino : Mi ricordo che da bambino almeno un vaccino me lo fecero direttamente a scuola. Se proprio non sapete che fare con… - Markus70 : @BiasiMonica @mostro15119736 la scuola va riaperta subito! I docenti dovrebbero essere tra i primi dopo i sanitari,… - PpPagliaro : RT @MilaSpicola: Perché visto che saranno la massa di persone che si sposteranno e si assembreranno(e tutti dimenticano che il primo ciclo… - infoitinterno : Scuola, niente corse aggiuntive dei pullman per gli studenti pendolari. E' polemica -

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti Coronavirus Roma, tamponi rapidi per gli studenti delle scuole superiori: come fare per prenotarsi RomaToday Scuola, la petizione per rimandare la riapertura

Rimandare la riapertura delle scuole? La petizione che chiede più tempo per il rientro in classe è già arrivata a 150mila firme ...

Riapertura scuole: ecco chi torna il 31 gennaio

Riapertura scuole: slitta a livello nazionale la data di riapertura dal 7 all'11 ma in alcune regioni non si rientrerà in classe prima del 31 gennaio ...

Rimandare la riapertura delle scuole? La petizione che chiede più tempo per il rientro in classe è già arrivata a 150mila firme ...Riapertura scuole: slitta a livello nazionale la data di riapertura dal 7 all'11 ma in alcune regioni non si rientrerà in classe prima del 31 gennaio ...