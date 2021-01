Georgia e Congresso | Gramaglia spiega la posta in gioco

Leggi su formiche

(Di martedì 5 gennaio 2021) Laoggi, ildomani: sono le ultime tappe di un processo elettorale cominciato nell’Election Day il 3 novembre e che ha visto, nelle presidenziali, la vittoria di Joe Biden (mai riconosciuta da Donald Trump). Ieri, Biden e Trump erano entrambi in, per i ballottaggi che devono oggi decidere se il Senato sarà controllato dai democratici o dai repubblicani. Intanto, cresce a Washington cresce la tensione per gli appuntamenti politici e le manifestazioni pro-Trump di domani. Biden ha fatto un comizio drive-in ad Atlanta, indossando sul palco una mascherina con la scritta ‘Vote’: “È un nuovo anno – ha detto, è un nuovo giorno per Atlanta e per gli Stati Uniti. Abbiamo bisogno del vostro voto: il potere è nelle vostre mani. Lainè alta. L’intero Paese guarda alla ...