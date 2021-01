Contributi alle scuole per acquistare Gazzetta del Sud, il 10 febbraio via alle istanze (Di martedì 5 gennaio 2021) Torna per le istituzioni scolastiche, la possibilità di accedere, a decorrere dall’anno 2020/21, a specifici Contributi destinati a sostenere i costi per l’acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 gennaio 2021) Torna per le istituzioni scolastiche, la possibilità di accedere, a decorrere dall’anno 2020/21, a specificidestinati a sostenere i costi per l’acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani,...

Ad annunciarlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Guerino Testa, che spiega: "Nello specifico, ammonta a 10 mila euro la risorsa ...

Airuno: 5.000 euro in contributi straordinari per 9 associazioni

Lo scorso 29 dicembre, la Giunta comunale di Airuno si è riunita per determinare il riparto dei contributi da destinare alle associazioni locali. Per quest'anno, che è stato particolarmente difficile ...

Lo scorso 29 dicembre, la Giunta comunale di Airuno si è riunita per determinare il riparto dei contributi da destinare alle associazioni locali. Per quest'anno, che è stato particolarmente difficile ...