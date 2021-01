Cento libri alle “condoteche” di Lecce, parte l’iniziativa “prestito a domicilio” (Di martedì 5 gennaio 2021) BARI – Si chiama “Il prestito a domicilio” l’iniziativa del Comune di Lecce e dalla biblioteca L’Acchiappalibri che prevede una donazione momentanea di cento libri alle cinque condoteche, le biblioteche di condominio, del quartiere Stadio. I volumi sono stati distribuiti con l’aiuto delle attiviste del progetto 167Revolution che hanno realizzato delle grandi borse dentro le quali i libri sono stati portati nei condomini e in cui saranno custoditi. Ogni tre settimane i libri cambieranno, per favorire una più ampia scelta di titoli.L’obiettivo è tanto favorire la lettura tra i ragazzi in un momento nel quale l’attività della biblioteca è ridotta quanto proporre occasioni di incontro con i fumetti, i classici del romanzo e il genere fantasy. “Per noi è importante che i libri circolino sempre, anche quando la biblioteca L’Acchiappalibri deve, giocoforza, ridurre la propria ordinaria attività – dichiara l’assessora alla Cultura del Comune di Lecce, Fabiana Cicirillo – così, se i ragazzi non possono andare in biblioteca, siamo noi che ci incarichiamo di offrire loro l’occasione di una buona e sana lettura a casa”. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) BARI – Si chiama “Il prestito a domicilio” l’iniziativa del Comune di Lecce e dalla biblioteca L’Acchiappalibri che prevede una donazione momentanea di cento libri alle cinque condoteche, le biblioteche di condominio, del quartiere Stadio. I volumi sono stati distribuiti con l’aiuto delle attiviste del progetto 167Revolution che hanno realizzato delle grandi borse dentro le quali i libri sono stati portati nei condomini e in cui saranno custoditi. Ogni tre settimane i libri cambieranno, per favorire una più ampia scelta di titoli.L’obiettivo è tanto favorire la lettura tra i ragazzi in un momento nel quale l’attività della biblioteca è ridotta quanto proporre occasioni di incontro con i fumetti, i classici del romanzo e il genere fantasy. “Per noi è importante che i libri circolino sempre, anche quando la biblioteca L’Acchiappalibri deve, giocoforza, ridurre la propria ordinaria attività – dichiara l’assessora alla Cultura del Comune di Lecce, Fabiana Cicirillo – così, se i ragazzi non possono andare in biblioteca, siamo noi che ci incarichiamo di offrire loro l’occasione di una buona e sana lettura a casa”.

clairdeIvne : @Obvbadgalriri poi per come sono io, non mi sento mai preparata al cento per cento, ho sempre la sensazione che avr… - riservaprotetta : @matteo14_55 @NoAnziche Se non abbassano i prezzi dei libri e io non ho i soldi per comprarli chiudono lo stesso. H… - luca_squillante : Principia il nuovo anno di letture. «Affacciamo sulla piazza del Santo Sepolcro. Cento persone scarse, tutti uomini… - LaBtgdelGiallo : RT @GiCivi: Cento libri da leggere nella vita @TuttoLibri e il consiglio di #AndreaDeCarlo -> “I tre moschettieri” di #AlexandreDumas: en… - recerusse : RT @GiCivi: Cento libri da leggere nella vita @TuttoLibri e il consiglio di #AndreaDeCarlo -> “I tre moschettieri” di #AlexandreDumas: en… -

Ultime Notizie dalla rete : Cento libri Cento libri da leggere nella vita La Stampa Il suono della solitudine con Alessandra Cussini e Michele Marziani

Ha ideato e diretto per quasi 10 anni un centro di produzione artistica per la danza contemporanea a Bologna. È sempre in viaggio, dentro e fuori, ha tantissimi capelli. Sceglie un mondo orizzontale, ...

“Andromeda”, la fredda vendetta di Gianluca Morozzi in un libro

BOLOGNA. Tra thriller e noir psicologico, “Andromeda”, l’ultimo libro di Gianluca Morozzi edito da Giulio Perrone, è la storia di una vendetta lenta, fredda e ...

Ha ideato e diretto per quasi 10 anni un centro di produzione artistica per la danza contemporanea a Bologna. È sempre in viaggio, dentro e fuori, ha tantissimi capelli. Sceglie un mondo orizzontale, ...BOLOGNA. Tra thriller e noir psicologico, “Andromeda”, l’ultimo libro di Gianluca Morozzi edito da Giulio Perrone, è la storia di una vendetta lenta, fredda e ...