Tim: problemi di accesso a internet denunciati dagli utenti, scatenati su twitter (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'hashtag #Timdown vola su twitter a causa dei problemi denunciati da utenti di tutta Italia, alle prese con l'impossibilità di accedere a internet con i loro modem. Le segnalazioni, a giudicare dai tweet, arrivano da diverse zone del paese: Roma, Napoli, Milano Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'hashtag #Timdown vola sua causa deidadi tutta Italia, alle prese con l'impossibilità di accedere acon i loro modem. Le segnalazioni, a giudicare dai tweet, arrivano da diverse zone del paese: Roma, Napoli, Milano

Advertising

AngeloSantoro : I problemi tecnici possono capitare. Ma quando lasci mezza Italia senza internet, un’azienda grande come… - fanpage : ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - Open_gol : Problemi diffusi sulla rete Tim, con diversi utenti che lamentano di non riuscire a navigare su internet #timdown - blusewillis : Tim “in down”, problemi di connessione in tutta la provincia - berenicegalatea : RT @francang1950: Tim down, problemi alle rete internet in quasi tutta Italia: caos smartworking -