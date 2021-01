Tim down: impossibile navigare in internet in Lombardia (Di lunedì 4 gennaio 2021) I problemi alla rete fissa sono stati segnalati già ieri sera. Da questa mattina il guasto alla rete si è esteso, poi è stato risolto Leggi su today (Di lunedì 4 gennaio 2021) I problemi alla rete fissa sono stati segnalati già ieri sera. Da questa mattina il guasto alla rete si è esteso, poi è stato risolto

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - fattoquotidiano : Tim down, internet fuori uso nella zona di Milano: boom di segnalazioni per il malfunzionamento sui social - rtl1025 : ?? La rete #Tim è in down in tutta Italia e sta provocando, oltre ai problemi alla rete fissa, il funzionamento a si… - infoitscienza : Tim down oggi 4 gennaio: rete Tim non funziona - savez : #slack #down => il suo provider di connettività è #tim ... ???? -