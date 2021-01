Scuola, riapertura 11 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) La riapertura delle scuole superiori e dei licei slitta all’11 gennaio con la previsione della ripresa dell’attività didattica in aula per il 50% degli studenti. Questa la mediazione raggiunta in Consiglio dei ministri, dove il Pd era favorevole al ritorno nelle classi dopo il 15 gennaio e il M5S e Iv fermamente contrari, pronti a confermare la data del 7. Alla fine il punto di caduta è stato raggiunto fissando la riapertura per lunedì 11. A trovare un punto di incontro, in un Cdm dove si è discusso animatamente sul tema, il premier Giuseppe Conte che avrebbe invitato Pd, M5S e Iv a trovare una data che mettesse d’accordo tutti, superando l’empasse. Il testo del nuovo decreto Covid con le misure, approvato in nottata, “interviene sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione ... Leggi su udine20 (Di martedì 5 gennaio 2021) Ladelle scuole superiori e dei licei slitta all’11 gennaio con la previsione della ripresa dell’attività didattica in aula per il 50% degli studenti. Questa la mediazione raggiunta in Consiglio dei ministri, dove il Pd era favorevole al ritorno nelle classi dopo il 15 gennaio e il M5S e Iv fermamente contrari, pronti a confermare la data del 7. Alla fine il punto di caduta è stato raggiunto fissando laper lunedì 11. A trovare un punto di incontro, in un Cdm dove si è discusso animatamente sul tema, il premier Giuseppe Conte che avrebbe invitato Pd, M5S e Iv a trovare una data che mettesse d’accordo tutti, superando l’empasse. Il testo del nuovo decreto Covid con le misure, approvato in nottata, “interviene sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione ...

Advertising

giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - fattoquotidiano : Scuola, Salvini contro il ministro Azzolina: “Cosa ha fatto per la riapertura del 7 gennaio? Ai miei figli non li m… - Agenzia_Ansa : Alta tensione in #Cdm sulla riapertura della #scuola, è scontro tra il #Pd e #ItaliaViva. Franceschini chiede il ri… - MichelaRoi : RT @la_kuzzo: Poi però non dite che non ve l'avevo detto (la riapertura delle scuole superiori slitta all'11 gennaio, in attesa del monitor… - avvmacellaro : RT @svunflowers: Siete PRO o CONTRO la riapertura delle scuole? #scuola #COVID19 #Italy #italia #lockdown #scuole #coronavirus #coronavir… -