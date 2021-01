Roma: «Voglio scendere qui», al rifiuto scattano calci e pugni. Autista Atac finisce in ospedale sotto choc (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, ennesima follia a bordo del bus. Un’Autista Atac è stato aggredito ieri pomeriggio, domenica 3 gennaio 2021, in Via di Tor Cervara “reo” di non aver arrestato il bus fuori fermata. Per questo un uomo di colore, al momento non identificato, gli si è scagliato contro con calci e pugni. Follia sul bus Atac: «Voglio scendere qui», e aggredisce l’Autista Il tutto è successo nel pomeriggio intorno alle 18.30. A bordo del mezzo c’era un solo passeggero la cui testimonianza potrebbe rivelarsi tuttavia decisiva. Non solo: stando a quanto raccolto la persona avrebbe filmato la scena con uno smartphone dal quale, a questo punto, gli inquirenti potrebbero ricavare elementi utili per rintracciare l’esagitato. L’aggressore, un uomo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021), ennesima follia a bordo del bus. Un’è stato aggredito ieri pomeriggio, domenica 3 gennaio 2021, in Via di Tor Cervara “reo” di non aver arrestato il bus fuori fermata. Per questo un uomo di colore, al momento non identificato, gli si è scagliato contro con. Follia sul bus: «qui», e aggredisce l’Il tutto è successo nel pomeriggio intorno alle 18.30. A bordo del mezzo c’era un solo passeggero la cui testimonianza potrebbe rivelarsi tuttavia decisiva. Non solo: stando a quanto raccolto la persona avrebbe filmato la scena con uno smartphone dal quale, a questo punto, gli inquirenti potrebbero ricavare elementi utili per rintracciare l’esagitato. L’aggressore, un uomo di ...

“Lei è un appassionato di Piranesi?”. Sono intento a basculare una preziosa lastra calcografica incisa fronte-retro, fissata ? a beneficio dell’osservatore – su una cor ...

Lettere di protesta. Professori e dirigenti chiedono di tornare in presenza con una percentuale più bassa del 50% altrimenti sarebbe un azzardo.

