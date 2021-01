Roma, picchia la compagna e le sferra un pugno in volto: 44enne finisce in ospedale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ha picchiato la compagna, l’ha colpita con un pugno in pieno volto e l’ha fatta cadere a terra. Ma la scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Medaglie D’oro hanno messo fine all’incubo della donna, un 44enne polacca, che da tempo subiva episodi di violenza da parte del compagno. I fatti L’uomo, un 49enne connazionale della donna, senza occupazione e con precedenti, è stato denunciato in stato di libertà con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I Carabinieri sono intervenuti presso un ostello di via Trionfale, dove la coppia alloggiava, e dove il 49enne, dopo una lite scaturita da futili motivi, ha colpito la donna con un pugno al volto, facendola rovinare a terra. Trasportata al pronto soccorso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Hato la, l’ha colpita con unin pienoe l’ha fatta cadere a terra. Ma la scorsa notte, i Carabinieri della StazioneMedaglie D’oro hanno messo fine all’incubo della donna, unpolacca, che da tempo subiva episodi di violenza da parte del compagno. I fatti L’uomo, un 49enne connazionale della donna, senza occupazione e con precedenti, è stato denunciato in stato di libertà con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I Carabinieri sono intervenuti presso un ostello di via Trionfale, dove la coppia alloggiava, e dove il 49enne, dopo una lite scaturita da futili motivi, ha colpito la donna con unal, facendola rovinare a terra. Trasportata al pronto soccorso ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, picchia la compagna e le sferra un pugno in volto: 44enne finisce in ospedale - cristinapuntoli : @Helliot_Spencer Scusa, dimenticavo le piste da sci e le palestre. Impazzire? Con i tuoi bimbi non giochi a chi pic… - zaynsssoul : @permalosaaa Smettila che vengo a Roma e ti porto da Tommaso così ti picchia - stefano19 : No dai...ma cosa dicono ora: @nzingaretti @lauraboldrini e altri ameni personaggi del sinistrame che hanno strumen… - Emiliano_2772 : Non tutti gli uomini sono uguali! Roma, trova un capello di donna e picchia il marito pugile: «Mi tradisci, via da… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma picchia Roma, trova un capello di donna e picchia il marito pugile: «Mi tradisci, via da casa». Arrestata a Centocelle Il Messaggero Tutti i post taggati "Maltrattamenti in famiglia"

ROMA MAGLIANA Maltrattamenti in famiglia: pregiudicato nei guai. ROMA MAGLIANA Maltrattamenti in famiglia: pregiudicato nei guai. ROMA MAGLIANA Maltrattamenti in famiglia. Questa ...

Gli auguri di Buon Anno dalla Polizia di Roma Capitale

Il video messaggio con il racconto del 2020 visto dagli occhi della Polizia della Capitale Il video messaggio con il racconto del 2020 visto dagli occhi della Polizia della Capitale, da sempre in prim ...

ROMA MAGLIANA Maltrattamenti in famiglia: pregiudicato nei guai. ROMA MAGLIANA Maltrattamenti in famiglia: pregiudicato nei guai. ROMA MAGLIANA Maltrattamenti in famiglia. Questa ...Il video messaggio con il racconto del 2020 visto dagli occhi della Polizia della Capitale Il video messaggio con il racconto del 2020 visto dagli occhi della Polizia della Capitale, da sempre in prim ...