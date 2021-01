Milano | frode informatica | comprava Rolex con derano altrui

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L’arresto e le assurde dinamiche di una truffae vagamente lupeniana: l’uomo è stato scoperto per puro caso a. Nella scorsa settimana un uomo di quarantasette anni è stato arrestato per truffa. L’arresto è avvenuto in piazza Lodi a. A sgominare l’attività è stato il proprietario di un. Dal valore di L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

rob_milano : RT @gzibordi: hanno passato al NY Times la registrazione di 2 ore di conversazione di Trump alla Casa Bianca sulla frode elettorale. Dice:… - simo6608 : @diab00lik @borghi_claudio Leonardo e i satelliti militari. Lo #Spygate che ha visto Giulio Occhionero vittima dell… - rob_milano : RT @fdragoni: Il livello di frode e manipolazione nelle elezioni USA è fuori scala. Una cloaca di dimensioni oceaniche ?? Io sinceramente n… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano frode

Yeslife

Un diario, online. Pubblico, e pubblicato. Su Facebook con tatto di foto e video per raccontare, virtualmente o forse no, a Simone Strozzi, ex direttore - ParmaPress24 ...Ha tentato di acquistare un Rolex utilizzando il bonifico di un altro. È così che mercoledì la polizia ha denunciato un italiano di 47 anni per tentata truffa e frode informatica. Il prezioso orologio ...