Juve, gioca tutta la partita ma era positivo al covid (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Juventus attraverso una nota ufficiale ha annunciato che Alex Sandro è risultato positivo al covid-19. Il calciatore brasiliano che nella serata di ieri è sceso in campo da titolare nella partita di Serie A vinta contro l'Udinese, ha contratto il Coronavirus stando all'esito dell'ultima tornata di tamponi effettuata in casa bianconera. L'ex Porto è prontamente finito in isolamento, mentre ora nel quartier generale della Vecchia Signora sono scattati i protocolli per proseguire negli allenamenti in vista del match di mercoledì 6 gennaio in casa del Milan. Questo il comunicato diramato dalla Juventus, sulla positività al covid di Alex Sandro: "Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lantus attraverso una nota ufficiale ha annunciato che Alex Sandro è risultatoal-19. Il calciatore brasiliano che nella serata di ieri è sceso in campo da titolare nelladi Serie A vinta contro l'Udinese, ha contratto il Coronavirus stando all'esito dell'ultima tornata di tamponi effettuata in casa bianconera. L'ex Porto è prontamente finito in isolamento, mentre ora nel quartier generale della Vecchia Signora sono scattati i protocolli per proseguire negli allenamenti in vista del match di mercoledì 6 gennaio in casa del Milan. Questo il comunicato diramato dallantus, sulla positività aldi Alex Sandro: "ntus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il ...

(Tuttocampo) Ascolta le notizie più importanti del giorno in due minuti. Archiviata la quindicesima giornata, la Serie A pensa già alle gare che si giocheranno il giorno dell'Epifania. Oggi apre il ...

Gotti: “Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Pussetto? Siamo preoccupati, sta male”

A oggi è più squadra di Inter e Juventus inteso come collettivo che gioca insieme". Il giornalista di Milan Tv Mauro Suma è intervenuto ai microfoni di Radio 24 dove si è soffermato sulla gara dei ...

