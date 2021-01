Harry Styles | il video di «Treat People With Kindness» con Phoebe Waller-Bridge

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Se dobbiamo scegliere una canzone di Capodanno capace di ispirare fin dal titolo, quella, almeno per il 2021, èdi, uscita con unche è una favola. Un po' per l'atmosfera da golden age hollywoodiana, un po' per la chimica che si avverte quando il cantautore britannico e la sua guest star(volto e penna dello spettacolo teatrale e serie tv cult Fleabag) ballano insieme negli stessi eleganti abiti bianchi (Gucci) come due moderni Ginger e Fred (Astaire). Ma anche per le parole.non è una novità per chi ha comprato il secondo album in studio di ...