Doppio focolaio in un paesino nel casertano | positivi tutti i partecipanti a una veglia funebre

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono in corso due focolai di Covid a Rocca d'Evandro, un comune di 3.200 abitanti nel. In totale sono 76 i residenti(la maggior parte asintomatici). Una quarantina di contagiati ...

Ottopagine

Sono due i focolai di Coronavirus a Rocca d'Evandro: 76 i positivi tra i residenti in un Rsa e la famiglia. Due gli anziani deceduti ...Contagi Covid in aumento in Italia nelle ultime 24 ore ma con indice di positività in netta discesa grazie a un consistente aumento dei tamponi processati, mentre i morti segnano solo un lieve calo, s ...