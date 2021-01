Cosa succederà in Georgia ora che “combattere per Trump” non è più un’opzione? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Domani gli abitanti della Georgia sono chiamati a recarsi alle urne per votare nei ballottaggi che decideranno chi occuperà i suoi due seggi al Senato per i prossimi sei anni. Se i democratici vincessero entrambe le corse, completerebbero il cosiddetto trifecta, ottenendo il controllo di Casa Bianca, Camera dei Rappresentanti e Senato. È un interessantissimo confronto per chiunque segua la politica: i due candidati repubblicani sono strenui sostenitori del presidente, e sarà il primo banco di prova per capire Cosa accade al Trumpismo, adesso che Trump è ufficialmente (almeno per ora) fuori dai giochi. Il primo ballottaggio è tra il repubblicano uscente David Perdue e il giovane Jon Ossoff, appoggiato da John Lewis e aspirante senatore meglio finanziato della storia, avendo raccolto la somma esorbitante di oltre 106 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Domani gli abitanti dellasono chiamati a recarsi alle urne per votare nei ballottaggi che decideranno chi occuperà i suoi due seggi al Senato per i prossimi sei anni. Se i democratici vincessero entrambe le corse, completerebbero il cosiddetto trifecta, ottenendo il controllo di Casa Bianca, Camera dei Rappresentanti e Senato. È un interessantissimo confronto per chiunque segua la politica: i due candidati repubblicani sono strenui sostenitori del presidente, e sarà il primo banco di prova per capireaccade alismo, adesso cheè ufficialmente (almeno per ora) fuori dai giochi. Il primo ballottaggio è tra il repubblicano uscente David Perdue e il giovane Jon Ossoff, appoggiato da John Lewis e aspirante senatore meglio finanziato della storia, avendo raccolto la somma esorbitante di oltre 106 ...

