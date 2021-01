Boltiere | nuovo laboratorio informatico per la scuola primaria

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L’amministrazione comunale diin questi ultimi giorni dell’anno è stata impegnata, dopo la deliberazione che ha stanziato i fondi necessari, agli acquisti necessari al rinnovo completano deldella. Il Comune nel Piano Comunale di Diritto allo Studio, approvato dal consiglio comunale nella seduta del 28 ottobre 2020, si era impegnato all’allestimento ex novo delll’aula informatica delle scuole elementari. Tramite la partecipazione ad un bando europeo, allo stanziamento di bilancio e ai fondi ricevuti dalla società Marcegalia, si sono potuti impegnare i circa 35.000 € necessari al rifacimento della sala computer. Verranno così acquistati 25 notebook di ultima generazione, un display multi-touch LED da 65 pollici per lo svolgimento interattivo delle lezioni ...

