Zola ricorda Maradona | “Un fratello maggiore Sua morte un colpo troppo forte Mi insegnava a calciare le punizioni…”

(Di domenica 3 gennaio 2021) GianfrancoDiego Armandoda cui ereditò la maglia numero 10 al Napoli. L'ex calciatore e allenatore ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di Repubblica nella quale ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua esperienza accanto al Pibe de Oro.: il ricordo di Diegocaption id="attachment 1056395" align="alignnone" width="675"(getty images)/caption"Diego è stato un. Con me, ragazzino debuttante in A tra tanti campioni, è stato sempre molto disponibile", ha raccontato. "Mi ha insegnato tanto e non lo scorderò mai. La scomparsa di Diego è stata unmolto. Sapevo di uno stile di vita al di sopra delle righe, ma mai avrei ...

"Quasi come una sassata alle spalle". Gianfranco Zola ha bollato così la notizia della morte di Diego Armando Maradona, suo ex compagno di squadra al Napoli da ...Magic Box, ex giocatore sia del Napoli che del Cagliari, ha parlato della partita e di Radja Nainggolan in un'intervista a La Repubblica.