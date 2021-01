Reddito di cittadinanza gennaio: la data del pagamento (Di domenica 3 gennaio 2021) Reddito di cittadinanza di gennaio: quando avverrà il pagamento? Ci sono le nuove date della ricarica ma c’è da ricordare che l’attestazione Isee dovrà essere rinnovata dal 1° gennaio 2021, pena la decadenza dei requisiti per poter continuare a ricevere il sussidio. Già lo scorso ottobre a tanti beneficiari è scaduto il Reddito perchè trascorsi i 18 mesi e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 3 gennaio 2021)didi: quando avverrà il? Ci sono le nuove date della ricarica ma c’è da ricordare che l’attestazione Isee dovrà essere rinnovata dal 1°2021, pena la decadenza dei requisiti per poter continuare a ricevere il sussidio. Già lo scorso ottobre a tanti beneficiari è scaduto ilperchè trascorsi i 18 mesi e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NicolaPorro : Conte è molto soddisfatto del reddito di cittadinanza e 'impatto su indice di Gini è stato dello 0,7%'. Vabbè sta d… - La7tv : #lariachetira @DinoGiarrusso (M5S): 'Il reddito di cittadinanza è stato molto contestato da osservatori miopi incap… - DadoneFabiana : Chiuso l’esame della #manovra alla Camera: aiutiamo famiglie, imprese e lavoratori in difficoltà. Rafforziamo il Re… - caroletta71 : RT @lucaccini_carla: Avete notato che quelli che (giustamente) si sbracciano per la povertà in aumento (per me causa COVID, per loro causa… - ITestini : RT @lucaccini_carla: Avete notato che quelli che (giustamente) si sbracciano per la povertà in aumento (per me causa COVID, per loro causa… -