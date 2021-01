Pioli: “Ancora una volta abbiamo messo cuore, anima e intensità. Contro la Juve non sarà decisiva” (Di domenica 3 gennaio 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della vittoria della sua squadra a Benevento. Queste le sue parole: “Leao ha delle potenzialità enormi e lo sta dimostrando con più continuità dell’anno scorso. È giovane e talentoso, serve pazienza. Ha fatto bene così come la squadra: Ancora una volta c’abbiamo messo cuore, anima e intensità. Vinciamo perché facciamo una corsa in più, tutti fanno uno sforzo in più. Una vittoria pesante per un gruppo giovane come il nostro che deve pensare a crescere partita dopo partita. Non ci facciamo mettere pressione dai risultati degli avversari. Oggi c’è stata una grande reazione dopo un avvio di gara non ottimo. Tonali? L’ho abbracciato nello spogliatoio, era dispiaciuto per aver ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della vittoria della sua squadra a Benevento. Queste le sue parole: “Leao ha delle potenzialità enormi e lo sta dimostrando con più continuità dell’anno scorso. È giovane e talentoso, serve pazienza. Ha fatto bene così come la squadra:unac’. Vinciamo perché facciamo una corsa in più, tutti fanno uno sforzo in più. Una vittoria pesante per un gruppo giovane come il nostro che deve pensare a crescere partita dopo partita. Non ci facciamo mettere pressione dai risultati degli avversari. Oggi c’è stata una grande reazione dopo un avvio di gara non ottimo. Tonali? L’ho abbracciato nello spogliatoio, era dispiaciuto per aver ...

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Chiedo ai miei giocatori di fare di più, perchè quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta… - AntoVitiello : #Pioli: '#Castillejo ha recuperato dal problema con la Lazio. Gli altri stanno lavorando bene ma non sappiamo dire… - giovannisalvest : @SkySports Pioli gli avrà detto a Tonali che al Milan gli arbitri non ci amano se era ancora nel Brescia il rosso n… - RBauscia : RT @DucaAndrea85: @FBiasin Mi piace come specifici che 'sotto la gestione Pioli', dei giocatori siano migliorati. Invece per la gestione Co… - LuigiBevilacq17 : RT @DucaAndrea85: @FBiasin Mi piace come specifici che 'sotto la gestione Pioli', dei giocatori siano migliorati. Invece per la gestione Co… -