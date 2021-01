Perché la maratona di «Game of Thrones» è il modo giusto per iniziare il 2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) Non solo episodi, ma approfondimenti, interviste, speciali di una serie che ha fatto la storia. Dal primo gennaio all’otto del mese, Sky inaugurerà una lunga maratona di Game of Thrones, dedicando alla saga di draghi e dinastie un canale pop-up. Al numero 111 del telecomando e in streaming su Now Tv, le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, l’epica di George R. R. Martin tornerà a vivere, restituendo agli spettatori la possibilità di (ri)vedere tutte d’un fiato le otto stagioni della serie televisiva, i settantatré episodi che ne hanno fatto un culto. Leggi su vanityfair (Di domenica 3 gennaio 2021) Non solo episodi, ma approfondimenti, interviste, speciali di una serie che ha fatto la storia. Dal primo gennaio all’otto del mese, Sky inaugurerà una lunga maratona di Game of Thrones, dedicando alla saga di draghi e dinastie un canale pop-up. Al numero 111 del telecomando e in streaming su Now Tv, le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, l’epica di George R. R. Martin tornerà a vivere, restituendo agli spettatori la possibilità di (ri)vedere tutte d’un fiato le otto stagioni della serie televisiva, i settantatré episodi che ne hanno fatto un culto.

ranyuu : Maratona di #bridgertonnetflix perché ne ho bisogno - INYOUREYESZ4YN : Ma la mediaset perché non fa una maratona high school musical o non può? - louisgoldensun : visto che c’era il concerto di liam stasera maratona di tutte le sue performance perché mi serve un po’ la sua energia - ivyandwisteria : Stasera momento di importanza nazionale perché io e bf cominciamo la maratona annuale dei film degli xmen e quindi… - flckrzyn : ho voglia di rifarmi una maratona di tutti i film marvel perché un sacco non me li ricordo -

Ultime Notizie dalla rete : Perché maratona : “Non possiamo fare a meno dell’innovazione digitale nella sclerosi multipla†Yahoo Notizie