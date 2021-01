Juve | Pirlo post-Udinese: “Bene il 4-1, all’inizio però troppo timore” (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Juve dimentica subito lo 0-3 contro la Fiorentina battendo 4-1 l’Udinese e iniziando al meglio il 2021: a fine partita parola al tecnico Pirlo Juve-Udinese è appena terminata e… L'articolo Juve Pirlo post-Udinese: “Bene il 4-1, all’inizio però troppo timore” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladimentica subito lo 0-3 contro la Fiorentina battendo 4-1 l’e iniziando al meglio il 2021: a fine partita parola al tecnicoè appena terminata e… L'articolo: “il 4-1,” proviene da Meteoweek.com.

