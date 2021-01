Musica: addio a Eugene Wright, il ‘senatore’ del jazz (Di sabato 2 gennaio 2021) Los Angeles, 2 gen. – (Adnkronos) – Il musicista statunitense Eugene Wright, soprannominato ‘The Senator’ dai circoli jazzistici, tra i maggiori contrabbassisti jazz del secondo dopoguerra e ultimo componente ancora in vita del leggendario Dave Brubeck Quartet, è morto all’età di 97 anni a Los Angeles. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione Dave Brubeck. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) Los Angeles, 2 gen. – (Adnkronos) – Il musicista statunitense, soprannominato ‘The Senator’ dai circoliistici, tra i maggiori contrabbassistidel secondo dopoguerra e ultimo componente ancora in vita del leggendario Dave Brubeck Quartet, è morto all’età di 97 anni a Los Angeles. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione Dave Brubeck. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Condividi questo articolo:Los Angeles, 2 gen. – (Adnkronos) – Il musicista statunitense Eugene Wright, soprannominato ‘The Senator’ dai circoli jazzistici, tra i maggiori contrabbassisti jazz del seco ...

Condividi questo articolo:Los Angeles, 2 gen. – (Adnkronos) – Il musicista statunitense Eugene Wright, soprannominato 'The Senator' dai circoli jazzistici, tra i maggiori contrabbassisti jazz del seco ...