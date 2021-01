Chi è Gaetano Salvi, il giovane fidanzato di Gabriel Garko (Di sabato 2 gennaio 2021) Il giovane fotografato vicino a Gabriel Garko che sta facendo il giro del web si chiama Gaetano Salvi. Il 23enne napoletano, che lavora a Malpensa, è dunque il nuovo fidanzato del popolare attore, che solo pochi giorni fa ha deciso di fare coming out nella casa del Grande Fratello Vip. Nel cuore di Garko c’è stato anche per 11 anni Riccardo, mai uscito allo scoperto, seguito da Gabriele Rossi, altro giovane attore, ballerino e direttore artistico di 32 anni. Finita dunque la storia con Gabriele Rossi, ha iniziato a frequentare Gaetano, del quale ha precisato: “È una persona con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”. Il partenopeo è arrivato nel momento più bello della vita di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Ilfotografato vicino ache sta facendo il giro del web si chiama. Il 23enne napoletano, che lavora a Malpensa, è dunque il nuovodel popolare attore, che solo pochi giorni fa ha deciso di fare coming out nella casa del Grande Fratello Vip. Nel cuore dic’è stato anche per 11 anni Riccardo, mai uscito allo scoperto, seguito dae Rossi, altroattore, ballerino e direttore artistico di 32 anni. Finita dunque la storia cone Rossi, ha iniziato a frequentare, del quale ha precisato: “È una persona con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”. Il partenopeo è arrivato nel momento più bello della vita di ...

Chi è Gaetano Salvi, il giovane fidanzato di Gabriel Garko

