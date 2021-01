Tragedia di capodanno | è morto a soli 13 anni

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2021 si è aperto con unaad Asti, in Piemonte, dove un tredicenne ha perso la vita poco dopo la mezzanotte al campo rom di via Guerra, probabilmente colpito da un petardo che l'ha gravemente ferito all'addome. Soccorso tempestivamente e trasportato all'ospedale, è arrivato al pronto soccorso già in arresto cardiaco e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente e verificare se vi siano state delle responsabilità. I parenti dell'adolescente, disperati, si sono recati al Pronto soccorso cercando di vedere il ragazzino e dopo aver appreso che per lui non c'era stato niente da fare, per la rabbia hanno danneggiato alcune strutture, rotto la porta scorrevole, spostato un blocco di cemento lungo la strada, danneggiato il parcheggio e le tende allestite dall'esercito. Botti di ...