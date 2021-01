L’addio di Gianni Sperti al suo papà: “Spero di averti reso fiero di me” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2020 per Gianni Sperti e la sua famiglia si chiude con un dolorosissimo lutto. Pochi giorni fa infatti è venuto a mancare il papà dell’opinionista di Uomini e Donne. Un dolore grandissimo, Gianni infatti era molto legato a suo padre, come è ancora legatissimo alla sua terra e alla sua famiglia. Aveva commentato con poche parole lo straziante addio al suo papà ma poche ore fa, per dire addio a questo 2020 anche sui social, ha scelto di salutare suo padre con un lungo messaggio in cui ricorda quanto fosse importante per lui avere un genitore come modello, una roccia. L’addio di Gianni Sperti al suo papà: le commosse parole sui social Non aveva scritto nulla Gianni in questi giorni, se non un “ciao ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2020 pere la sua famiglia si chiude con un dolorosissimo lutto. Pochi giorni fa infatti è venuto a mancare ildell’opinionista di Uomini e Donne. Un dolore grandissimo,infatti era molto legato a suo padre, come è ancora legatissimo alla sua terra e alla sua famiglia. Aveva commentato con poche parole lo straziante addio al suoma poche ore fa, per dire addio a questo 2020 anche sui social, ha scelto di salutare suo padre con un lungo messaggio in cui ricorda quanto fosse importante per lui avere un genitore come modello, una roccia.dial suo: le commosse parole sui social Non aveva scritto nullain questi giorni, se non un “ciao ...

