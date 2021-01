La scuola di San Vincenzo passa al Comune di Arzachena (Di venerdì 1 gennaio 2021) (Visited 64 times, 64 visits today) Notizie Simili: Musica e spettacoli, tutti gli appuntamenti… Il Comune di Arzachena acquisisce la sede… Il Festival del Mirto punta anche sull'... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 1 gennaio 2021) (Visited 64 times, 64 visits today) Notizie Simili: Musica e spettacoli, tutti gli appuntamenti… Ildiacquisisce la sede… Il Festival del Mirto punta anche sull'...

MarracinoD : RT @DMALAGIGI2: Alcuni cittadini nelle settimane scorse ci avevano dato dei suggerimenti per migliorare il progetto. Sono contenti per la n… - mariabeatrice77 : L’Intermezzo e la scuola grande di San Rocco ed io mi emoziono #CapodannoFenice #concertodicapodanno #Tintoretto - torinoggi : Genitori in crisi e studenti chiusi in se stessi: la scuola di Luserna San Giovanni corre ai ripari - catania_turi : RT @DMALAGIGI2: Alcuni cittadini nelle settimane scorse ci avevano dato dei suggerimenti per migliorare il progetto. Sono contenti per la n… - malumichi : RT @DMALAGIGI2: Alcuni cittadini nelle settimane scorse ci avevano dato dei suggerimenti per migliorare il progetto. Sono contenti per la n… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola San Arzachena, la scuola di San Vincenzo passa al Comune Gallura Oggi La chiesa di don Lorenzo Milani a Barbiana torna di proprietà della Curia di Firenze. “Riconoscimento della sua azione pastorale”

Dal 1 gennaio 2021 la chiesa e la casa canonica di Barbiana dove operò don Lorenzo Milani dal 1954 al 1967, l’anno della sua morte, torna di proprietà della Curia fiorentina. Si chiude infatti, almeno ...

Lugo piange la scomparsa di Arrigo Antonellini, storico collaboratore de Il Messaggero

Lugo. Ex dirigente in Provincia, era il direttore di pavaglionelugo.net. I funerali il 4 gennaio a San Gabriele ...

Dal 1 gennaio 2021 la chiesa e la casa canonica di Barbiana dove operò don Lorenzo Milani dal 1954 al 1967, l’anno della sua morte, torna di proprietà della Curia fiorentina. Si chiude infatti, almeno ...Lugo. Ex dirigente in Provincia, era il direttore di pavaglionelugo.net. I funerali il 4 gennaio a San Gabriele ...